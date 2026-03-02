Tehnologie cu 4 microfoane. Apeluri mai clare, chiar şi în locuri aglomerate

Aceste căşti dispun de o configuraţie cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.