      TAT2200PK/00

      Elimină zgomotul, îţi va plăcea potrivirea

      Fluxul zilelor tale devine mai uşor cu aceste căşti true wireless mai uşoare, cu o potrivire mai bună şi un sunet excelent. Anularea activă a zgomotului îţi permite să asculţi fără distrageri, iar capetele de tip texturat menţin căştile confortabil în poziţie.

      Elimină zgomotul, îţi va plăcea potrivirea

      • Căşti mici. Potrivire confortabilă
      • Anulare activă a zgomotului
      • Tehnologie cu 4 microfoane
      • Sunet natural. Bas dinamic

      Sunet excelent de la căşti folosite zilnic, care se potrivesc perfect

      Căştile texturate SecureFit îţi oferă o potrivire care se simte mai uşoară şi mai confortabilă, creând în acelaşi timp o etanşare bună pentru un sunet şi mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îţi vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.

      Ascultă întotdeauna muzică cu funcţia Anularea activă a zgomotului

      Anularea activă a zgomotului reduce zgomotul extern, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor, podcasturilor şi apelurilor. O poţi activa sau dezactiva prin intermediul căştilor intraauriculare sau al aplicaţiei noastre însoţitoare, iar Modul Conştientizare va permite reintroducerea sunetelor din exterior.

      Tehnologie cu 4 microfoane. Apeluri mai clare, chiar şi în locuri aglomerate

      Aceste căşti dispun de o configuraţie cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

      Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă şi asociere uşoară

      Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Google Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

      Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

      Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căşti intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puţină ploaie! Le porţi într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puţină transpiraţie.

      Toc de încărcare de buzunar cu orificiu pentru lavalieră

      Tocul mic de încărcare încape uşor într-un buzunar sau poţi ataşa o curea la orificiul pentru lavalieră şi prinde tocul de geantă sau de gaică. Modul mono îţi permite să foloseşti oricare dintre căşti în timp ce cealaltă se încarcă.

      Cu tocul obţii până la 36 de ore de redare

      Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 8 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 28 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 6 ore şi de încă 21 de ore de la toc). Pentru o încărcare rapidă, 10 minute în toc îţi oferă 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează-ţi experienţa

      Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.

      Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Gamă de frecvenţe
        20 - 20,000 Hz
        Diametru difuzor
        10 mm
        Impedanţă
        16 Ohm
        Putere maximă de intrare
        3 mW
        Sensibilitate
        105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
        Tip de difuzor
        Dinamic

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        6,0
        Profiluri Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        SBC

      • Cutie exterioară

        Lungime
        43.50  cm
        Număr de ambalaje
        24
        Lăţime
        24.50  cm
        Greutate brută
        2.95  kg
        Înălţime
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Greutate netă
        1.42  kg
        Greutate proprie
        1.53  kg

      • Confort

        Controlul volumului
        Da
        Rezistenţă la apă
        IPX4
        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Mod mono pentru TWS
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Tactile
        Google Fast Pair
        Da
        Microsoft Swift Pair
        Da

      • Cutie interioară

        Lungime
        11.30  cm
        Număr de ambalaje
        3
        Lăţime
        10.40  cm
        Înălţime
        10.00  cm
        Greutate netă
        0.18  kg
        Greutate brută
        0.32  kg
        Greutate proprie
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Alimentare

        Număr de baterii
        3 buc.
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        6 + 21  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        8 + 28  ore
        Timp de încărcare rapidă
        10 mins for 2 hrs
        Tip de baterie (toc de încărcare)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tip de baterie (cască)
        Lithium Polymer (built-in)
        Greutatea bateriei (totală)
        10.1  g
        Capacitatea bateriei (toc)
        410  mAh
        Capacitatea bateriei (cască)
        50  mAh

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        11.2  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        9.6  cm
        Adâncime
        3.4  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Greutate brută
        0.085  kg
        Greutate netă
        0.059  kg
        Greutate proprie
        0.026  kg

      • Accesorii

        Ghid de utilizare rapidă
        Da
        Vârfuri auriculare
        3 perechi (S/M/L)
        Toc de încărcare
        Da

      • Design

        Culoare
        Roz
        Stil de purtare
        Intraauriculare
        Material de contact
        Silicon
        Fixare auriculară
        Intraauriculare
        Tip de fixare intraauriculară
        Capac auricular din silicon

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        2 mics for each side

      • Dimensiuni

        Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Dimensiuni cască (l x A x H)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Greutate totală
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        FF
        Mod Conştientizare
        Da
        Microfon pentru ANC
        2 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Atingere multifuncţională
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      • Sustenabilitate

        Carcasă din plastic
        conţine 55% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

