Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
TAH6000WT/00
Simte confortul
Rămâi concentrat cu căştile supraauriculare cu anulare adaptivă a zgomotului, create pentru ani de utilizare confortabilă. Poartă-le wireless şi lasă-te captivat de sunetul cald şi natural atunci când eşti în mişcare. Sau ataşează un cablu şi introdu sunetul de înaltă rezoluţie atunci când asculţi prin cablu.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Căşti wireless supraauriculare
total
recurring payment
Difuzoarele de 40 mm calibrate special şi Dynamic Bass se combină pentru a-ţi oferi un sunet excelent, cu bass plin şi bogat, chiar şi la volume reduse. Pentru a te bucura de sunet de înaltă rezoluţie poţi asculta prin cablu, folosind mufa audio de 3,5 mm (inclusă) sau prin USB‑C.
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Căştile cu perniţe din piele ecologică moale şi banda de susţinere ajustabilă şi confortabilă îţi oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanşare acustică şi confort, poţi înlocui perniţele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poţi schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căştilor când ajunge la sfârşitul duratei de viaţă.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.
Cu anularea zgomotului oprită, poţi beneficia de până la 80 de ore de redare la o încărcare completă, iar cu anularea zgomotului obţii până la 50 de ore. Pentru un impuls rapid, încarci doar 5 minute şi obţii un plus de 4 ore.
Aceste căşti dispun de o configuraţie cu cinci microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti pe o stradă aglomerată din oraş într-o zi cu vânt puternic, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a regla anularea zgomotului, a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.
Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.
În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
Sunet
Conectivitate
Cutie exterioară
Confort
Alimentare
Dimensiunile ambalajului
Dimensiuni produs
Accesorii
Design
Telecomunicaţii
UPC
Caracteristici ANC
Asistent vocal
Sustenabilitate
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.