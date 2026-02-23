Căutare termeni

      Simte confortul

      Rămâi concentrat cu căştile supraauriculare cu anulare adaptivă a zgomotului, create pentru ani de utilizare confortabilă. Poartă-le wireless şi lasă-te captivat de sunetul cald şi natural atunci când eşti în mişcare. Sau ataşează un cablu şi introdu sunetul de înaltă rezoluţie atunci când asculţi prin cablu.

      Simte confortul

      • Sunet natural. Bas dinamic
      • Potrivire confortabilă pe ureche
      • Anulare adaptivă a zgomotului
      • Durată de redare de până la 80 de ore

      Sunet excelent chiar şi la volum redus. Ascultă wireless sau prin cablu

      Difuzoarele de 40 mm calibrate special şi Dynamic Bass se combină pentru a-ţi oferi un sunet excelent, cu bass plin şi bogat, chiar şi la volume reduse. Pentru a te bucura de sunet de înaltă rezoluţie poţi asculta prin cablu, folosind mufa audio de 3,5 mm (inclusă) sau prin USB‑C.

      Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului

      Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

      Potrivire confortabilă şi componente înlocuibile pentru ani de utilizare

      Căştile cu perniţe din piele ecologică moale şi banda de susţinere ajustabilă şi confortabilă îţi oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanşare acustică şi confort, poţi înlocui perniţele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poţi schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căştilor când ajunge la sfârşitul duratei de viaţă.

      Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă şi asociere uşoară

      Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

      Durată de redare de până la 80 de ore (50 cu anulare a zgomotului)

      Cu anularea zgomotului oprită, poţi beneficia de până la 80 de ore de redare la o încărcare completă, iar cu anularea zgomotului obţii până la 50 de ore. Pentru un impuls rapid, încarci doar 5 minute şi obţii un plus de 4 ore.

      Tehnologie cu 5 microfoane. Apeluri mai clare, chiar şi în locuri aglomerate

      Aceste căşti dispun de o configuraţie cu cinci microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti pe o stradă aglomerată din oraş într-o zi cu vânt puternic, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează-ţi experienţa

      Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a regla anularea zgomotului, a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.

      Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Sistem acustic
        Închis
        Gamă de frecvenţe
        20 - 40,000 Hz
        Impedanţă
        16 Ohm
        Sensibilitate
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diametru difuzor
        40  mm
        Putere maximă de intrare
        30  mW
        Tip de difuzor
        Dinamic
        Hi-Res Audio
        Da

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        6,0
        Profiluri Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        SBC
        Mufă pentru căşti
        3.5  mm

      • Cutie exterioară

        Lungime
        22.40  cm
        Număr de ambalaje
        3
        Lăţime
        22.00  cm
        Greutate brută
        1.65  kg
        Înălţime
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Greutate netă
        0.81  kg
        Greutate proprie
        0.84  kg

      • Confort

        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Google Fast Pair
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Buton
        Microsoft Swift Pair
        Da

      • Alimentare

        Număr de baterii
        1 buc.
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        50  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        80  ore
        Timp de încărcare rapidă
        15 mins for 4 hrs
        Greutatea bateriei (totală)
        14.8  g
        Capacitatea bateriei (căşti)
        720  mAh
        Tip de baterie (căşti)
        Litiu-polimer (încorporată)

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        25  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        21.2  cm
        Adâncime
        6.9  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Greutate brută
        0.500  kg
        Greutate netă
        0.270  kg
        Greutate proprie
        0.230  kg

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        19.20  cm
        Lăţime
        16.60  cm
        Adâncime
        8.20  cm
        Greutate
        0.024  kg

      • Accesorii

        Cablu audio
        Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,0 m
        Ghid de utilizare rapidă
        Da

      • Design

        Culoare
        Negru
        Stil de purtare
        Cu bandă de cap
        Design pliabil
        Pliere plată/spre interior
        Material de contact
        Piele sintetică
        Fixare auriculară
        Supraauriculare
        Tip de cupe
        Design închis

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        2 mics
        Reducerea zgomotului vântului
        Da

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        Hibridă, ANC Pro
        Mod Conştientizare
        Da
        ANC adaptiv
        Da
        Microfon pentru ANC
        3 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Apasă butonul multifuncţional
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      • Sustenabilitate

        Carcasă din plastic
        conţine 52% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

