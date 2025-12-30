Căutare termeni
TAH2500BK/10
Confort superb, sunet excelent
Pune aceste căşti wireless pe ureche şi te vei bucura de un confort real în timp ce asculţi. Obţii un sunet bogat cu bas suplimentar şi până la 50 de ore de redare.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Anularea zgomotului atenuează zgomotul extern, inclusiv vântul, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă în jurul tău? Atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare.
Obţii un sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului de la fixarea pe ureche. Te poţi bucura de întreaga putere a melodiilor preferate.
Cu până la 50 de ore de redare, aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 10 ore.
Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.
Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.
Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite să îţi asigure confort zilnic. Banda de susţinere moale se fixează uşor pe cap, în timp ce cupele moi pentru urechi asigură o potrivire perfectă. Fiecare cupă pentru urechi este prevăzută cu căptuşeală din piele ecologică, oferind o senzaţie netedă, plăcută, combinând confortul de durată cu o întreţinere uşoară.
Aplicaţia noastră însoţitoare îţi permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi anularea zgomotului. De asemenea, poţi utiliza aplicaţia pentru a regla fin profilul de sunet.
De la muzică la podcasturi, aceste căşti wireless îţi permit să profiţi la maximum de sunetele pe care le iubeşti! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la drivere, la standardele sunetului Philips.
