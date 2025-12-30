Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.