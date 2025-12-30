  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Confort superb, sunet excelent Confort superb, sunet excelent Confort superb, sunet excelent

      2000 series Căşti wireless supraauriculare

      TAH2500BG/10

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Confort superb, sunet excelent

      Pune aceste căşti wireless pe ureche şi te vei bucura de un confort real în timp ce asculţi. Obţii un sunet bogat cu bas suplimentar şi până la 50 de ore de redare.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      2000 series Căşti wireless supraauriculare

      Produse similare

      Afişează toate Cu anularea zgomotului

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      2000 series
      - {discount-value}

      2000 series

      Căşti wireless supraauriculare

      total

      recurring payment

      Confort superb, sunet excelent

      • Anularea zgomotului
      • Căşti supraauriculare uşoare
      • Sunet natural. Bas suplimentar
      • Durată de redare de până la 50 de ore

      Bucură-te de anularea zgomotului

      Anularea zgomotului atenuează zgomotul extern, inclusiv vântul, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă în jurul tău? Atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare.

      Sunet excelent cu modul bas suplimentar

      Obţii un sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului de la fixarea pe ureche. Te poţi bucura de întreaga putere a melodiilor preferate.

      Durată de redare de până la 50 de ore cu încărcare rapidă

      Cu până la 50 de ore de redare, aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 10 ore.

      Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

      Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.

      Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

      Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

      Atât de uşoare şi comode, le poţi purta ore întregi

      Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite să îţi asigure confort zilnic. Banda de susţinere moale se fixează uşor pe cap, în timp ce cupele moi pentru urechi asigură o potrivire perfectă. Fiecare cupă pentru urechi este prevăzută cu căptuşeală din piele ecologică, oferind o senzaţie netedă, plăcută, combinând confortul de durată cu o întreţinere uşoară.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează setările şi comenzile

      Aplicaţia noastră însoţitoare îţi permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi anularea zgomotului. De asemenea, poţi utiliza aplicaţia pentru a regla fin profilul de sunet.

      Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      De la muzică la podcasturi, aceste căşti wireless îţi permit să profiţi la maximum de sunetele pe care le iubeşti! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la drivere, la standardele sunetului Philips.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Sistem acustic
        Închis
        Gamă de frecvenţe
        20 - 20.000 Hz
        Impedanţă
        32 Ohm
        Sensibilitate
        112 dB (1k Hz)
        Diametru difuzor
        40  mm
        Putere maximă de intrare
        30  mW
        Tip de difuzor
        Dinamic

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        6,0
        Profiluri Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        SBC
        Mufă pentru căşti
        3.5  mm

      • Cutie exterioară

        Lungime
        36.20  cm
        Număr de ambalaje
        6
        Lăţime
        21.60  cm
        Înălţime
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4

      • Confort

        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Buton

      • Alimentare

        Număr de baterii
        1 buc.
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        45  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        50  ore
        Timp de încărcare rapidă
        15 mins for 10 hrs
        Greutatea bateriei (totală)
        9.6  g
        Capacitatea bateriei (căşti)
        500  mAh
        Tip de baterie (căşti)
        Litiu-polimer (încorporată)

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        22  cm
        Tip ambalaj
        Ambalaj
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        20.2  cm
        Adâncime
        5.8  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 17305 7

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        19.76  cm
        Lăţime
        16.57  cm
        Adâncime
        8.29  cm

      • Accesorii

        Ghid de utilizare rapidă
        Da
        Cablu de încărcare
        Cablu USB-C, 200 mm

      • Design

        Culoare
        Bej
        Stil de purtare
        Cu bandă de cap
        Design pliabil
        Plat/interior
        Material de contact
        Spumă cu memorie
        Fixare auriculară
        Supraauriculare
        Tip de cupe
        Design închis

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        1 mic

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        FF
        Mod Conştientizare
        Da
        Microfon pentru ANC
        2 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Apasă butonul Redare/Pauză
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.