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Informații de legalitate

Shaver series 9000 SW9700/67 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 9000 SW9700/67 Wet and dry electric shaver

SW9700/67

Shaver series 9000 SW9700/67 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 7.6 MB
  • 19 April 2022

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 900.1 kB
  • 13 April 2022

Întrebări frecvente

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