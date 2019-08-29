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Producție oprită

Shaver series 9000 SW9700/67 Wet and dry electric shaver

SW9700/67

4.8
| (228) Recenzii | 96% recomandă acest produs
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4.8

din 5

228

Recenzii

96%

recomandă acest produs

2

29/08/2019

România

România

Cumpărător verificat

Peste așteptări

Nu am crezut că un aparat electric poate bărbierit cel puțin la fel de bine ca unul cu lame. Se descurca și cu barbă de 7 zile. L-am folosit numai pe uscat, rezultatele sunt peste așteptări, îl folosesc de aproximativ 5 săptămâni și sunt foarte mulțumit de performanțele sale. Accesoriul pentru perciuni și barbă este util, curățarea rapidă, foarte util sistemul SmartClean Plus. Merită toți banii, mai ales dacă îl prinzi cu o reducere mai sănătoasă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

06/06/2019

România

România

Acest produs este foarte bun.

Folosesc acest produs de aproximativ 2 ani si am rămas surprins de ceea ce poate face. Nr1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

07/05/2019

România

România

un produs excelent

Ma barbieresc zilnic si pot spune ca este mai bun decat barbieritul mecanic(cu lama). Aparatul este extrem de bun si, important, nu ma irita. Recomand cu toata responsabilitatea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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