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Producție oprită
4.8
din 5
228
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Gabriel
29/08/2019
România
Cumpărător verificat
Peste așteptări
Nu am crezut că un aparat electric poate bărbierit cel puțin la fel de bine ca unul cu lame. Se descurca și cu barbă de 7 zile. L-am folosit numai pe uscat, rezultatele sunt peste așteptări, îl folosesc de aproximativ 5 săptămâni și sunt foarte mulțumit de performanțele sale. Accesoriul pentru perciuni și barbă este util, curățarea rapidă, foarte util sistemul SmartClean Plus. Merită toți banii, mai ales dacă îl prinzi cu o reducere mai sănătoasă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Liviu03
06/06/2019
România
Acest produs este foarte bun.
Folosesc acest produs de aproximativ 2 ani si am rămas surprins de ceea ce poate face. Nr1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
LucianMKY
07/05/2019
România
un produs excelent
Ma barbieresc zilnic si pot spune ca este mai bun decat barbieritul mecanic(cu lama). Aparatul este extrem de bun si, important, nu ma irita. Recomand cu toata responsabilitatea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9711/31 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat