ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

SW6700/14

Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 6.7 MB
  • 15 April 2022

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 771.9 kB
  • 20 April 2022

Întrebări frecvente

Depanare