Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
4.8
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zoltán65
24/01/2019
Magyarország
Remek készülék
Könnyű, kényelmes használat. Nem irritálja a bőröm. Mosható így higénikus. Ajánlom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Ricsi80
18/01/2019
Magyarország
Árához képest felsőkategóriás fej
Első elektromos borotvám, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Körkéses készüléket kerestem, hosszas összehasonlítgatás alapján választottam ezt. A fő indok az volt, hogy ezen a készüléken ugyan olyan fej van mint a legmagasabb kategóriás borotvákon, viszont árban sokkal kedvezőbb. A Star Wars téma meg külön plusz pont. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
kfeher
18/01/2019
Magyarország
Kiváló ár-érték
Egyszerű használat, sima arc az eredmény. Kár, hogy a tisztításhoz le kell pattintani a körkéseket és nem szét- ill. kinyiló, mint az 5000-es széria.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva