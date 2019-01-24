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Producție oprită

Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

SW6700/14

4.8
| (18) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.8

din 5

18

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék

Könnyű, kényelmes használat. Nem irritálja a bőröm. Mosható így higénikus. Ajánlom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Árához képest felsőkategóriás fej

Első elektromos borotvám, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Körkéses készüléket kerestem, hosszas összehasonlítgatás alapján választottam ezt. A fő indok az volt, hogy ezen a készüléken ugyan olyan fej van mint a legmagasabb kategóriás borotvákon, viszont árban sokkal kedvezőbb. A Star Wars téma meg külön plusz pont. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték

Egyszerű használat, sima arc az eredmény. Kár, hogy a tisztításhoz le kell pattintani a körkéseket és nem szét- ill. kinyiló, mint az 5000-es széria.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

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