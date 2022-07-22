-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Wet & dry electric shaver, Series 9000
Producție oprită
Asistență
SP9861/16
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Manual de utilizare
Data Act Document
Toate (4)
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Accesoriu reglabil de aranjat barba RQ111
Shaver Husă
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Shaver S9000 PrestigePad de încărcare wireless
Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Suport pentru capul de bărbierit
Shaver S9000 PrestigeHusă de călătorie de lux
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă