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Producție oprită

Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Wet & dry electric shaver, Series 9000

SP9861/16

4.7
| (492) Recenzii | 92% recomandă acest produs
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4.7

din 5

492

Recenzii

92%

recomandă acest produs

30/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Taie părul mult mai scurt decât precedentele serii PHILIPS. Sunet mult redus. Se curță bine și ușor. Sper să fie la fel de fiabil și durabil ca precedentele.

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

05/07/2023

România

România

Un produs premium, performant

Am un Oneblade Pro dat eram vonvins ca voi gasi ceva mai bun de la Philips. Am fost incantat din ziua 1. Barbiereste foarte rspid si precis, Rezultatul este foarte aproape de barbieritul cu lama clasica.

Avantaje

Calitate premium, baterie excelenta, incarcare wireless, barbierit precis

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

16/05/2022

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de top

Bună ziua. Am ales acest produs pentru utilitatea lui dar totodată și pentru modelul inovator, plin de stil și rafinament . Se vede clar că Philips cauta asiduu să îmbunătățească gama de produse. Un mare plus pentru asta. Revenind la acest minunat aparat de bărbierit multe cuvinte de laudă. Rupe gura târgului, este tot ce ți-ai putea dorii. Doar un singur lucru negativ. Nu are si încărcare usb . Ce se va întâmpla când bateria nu v-a ma tine ? Oare poate cineva să-mi spună? Sincer La cât costă ar fi trebuit să aibă și așa ceva. Poate cineva să-mi spună ce pot face cu el atunci când bateria nu mai este bună? Mulțumesc

Avantaje

Foarte bun

Dezavantaje

Lipsa încărcare cu cablu usb . Imposibil de utilizat după ce baterie nu mai tine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

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