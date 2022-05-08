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Producție oprită

Căşti cu microfon

SHL3065WT/00

4.4

| (19) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Bas clar şi puternic

Aceste căşti inspirate de DJ creează sunet şi bas puternice. Dispunând de cupe pentru urechi rotative din material moale, vei avea parte de o experienţă de ascultare perfectă în timpul călătoriilor.

Vezi toate beneficiile

Căşti cu monitorizare în stil DJ cu microfon

Bas clar şi puternic

  • Drivere 32 mm/parte posterioară închisă

  • Supraauriculare

Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mişcare

Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mişcare

Driverele pentru boxe de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Driverele pentru boxe de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Driverele cu putere ridicată de 32 de mm oferă un sunet clar, detaliat şi natural.

Cupele pentru urechi şi bandă de susţinere reglabile se adaptează pentru a se potrivi capului tău

Cupele pentru urechi şi bandă de susţinere reglabile se adaptează pentru a se potrivi capului tău

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

19

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Umidificator de aer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Umidificator de aer

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló párásító teljesítmény

Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító

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