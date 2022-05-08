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Producție oprită
SHL3065BK/00
Bas clar şi puternic
Aceste căşti inspirate de DJ creează sunet şi bas puternice. Dispunând de cupe pentru urechi rotative din material moale, vei avea parte de o experienţă de ascultare perfectă în timpul călătoriilor.
Drivere 32 mm/parte posterioară închisă
Supraauriculare
Driverele cu putere ridicată de 32 de mm oferă un sunet clar, detaliat şi natural.
4.4
din 5
19
Recenzii
89%
recomandă acest produs
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Umidificator de aer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Umidificator de aer
Xajk21
22/02/2020
Magyarország
Tökéletes választás
Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító
Dogee
18/10/2019
Magyarország
Kiváló párásító teljesítmény
Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HU4706/11 Párásító