Azért választottuk a terméket mert nagyon száraz a hálószobánkban a levegő és emiatt sokat köhögtünk a fűtési időszakban. Amióta a párásítót használjuk azóta megszűnt a reggeli köhögés és frissebb a levegő is. Azóta már a gyerekszobába is vettünk egyet.