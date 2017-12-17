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Producție oprită
Seturi de paie de schimb
Cu perie
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.