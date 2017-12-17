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  • Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică
  • Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică
  • Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică
  • Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică

Producție oprită

Philips AventCăni cu paie

SCF764/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică
Setul de paie de schimb Philips Avent SCF764/00 cu perie include 2 seturi de paie de schimb şi o perie de curăţare. Astfel, paiul din cană poate fi păstrat întotdeauna curat şi igienic, pentru a putea fi utilizat în orice moment!
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Paie de schimb din silicon cu perie de curăţare

Îţi păstrează cana cu pai întotdeauna igienică

  • Seturi de paie de schimb

  • Cu perie

Include 2 seturi de paie de schimb şi perie de curăţare

Pentru căni cu paie de 9 oz

Peria permite curăţarea uşoară a paiului

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 