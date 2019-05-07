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  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare

Producție oprită

Philips AventCană cu pai

SCF760/00

5
| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
Cana cu pai Philips Avent SCF760/00 este o soluţie pentru băut ideală pentru copilul tău aflat în creştere. Aceasta este etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent, datorită capacului rotativ unic, şi complet dezmembrabilă şi curăţabilă.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent

Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare

  • 9 oz

  • Pai pentru copii de peste 12 luni

Pai moale din silicon cu supapă etanşă integrată

Capac uşor de deschis şi de închis pentru copil

Capacul rotativ păstrează paiul curat

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Imi place

Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai

03/07/2018

România

România

Recenzie pentru campania Phillips avent

Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai

24/07/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenütt velünk van

Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 