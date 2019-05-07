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Producție oprită
9 oz
Pai pentru copii de peste 12 luni
5.0
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Crinutza
07/05/2019
România
Imi place
Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai
Nicoleta30
03/07/2018
România
Recenzie pentru campania Phillips avent
Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Cană cu pai
Simon2016
24/07/2017
Magyarország
Mindenütt velünk van
Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.