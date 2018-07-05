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  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
  • Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare

Producție oprită

Philips AventCană cu pai

SCF762/00

5
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare
Cana cu pai Philips Avent SCF762/00 este o soluţie pentru băut ideală pentru copilul tău aflat în creştere. Aceasta este etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent, datorită capacului rotativ unic, şi complet dezmembrabilă şi curăţabilă.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent

Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti în mişcare

  • 12 oz

  • Pai pentru copii de peste 18 luni

Pai moale din silicon cu supapă etanşă integrată

Capac uşor de deschis şi de închis pentru copil

Capacul rotativ păstrează paiul curat

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/07/2018

România

România

foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent

Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai

28/09/2014

România

România

excelente!

Ca toate produsele folosite pana acum pentru puiul meu cel mic, Vladimir Stefan de un an si 11 luni, consider ca intruneste toate calitatile unui produs de top.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Kubki ze słomką

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Kubki ze słomką

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 