Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
12 oz
Pai pentru copii de peste 18 luni
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
mely
05/07/2018
România
foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent
Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai
denisacarmen
28/09/2014
România
excelente!
Ca toate produsele folosite pana acum pentru puiul meu cel mic, Vladimir Stefan de un an si 11 luni, consider ca intruneste toate calitatile unui produs de top.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Cană cu pai
Beata11
28/08/2017
Polska
Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy
Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Kubki ze słomką
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF762/00 Kubki ze słomką
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.