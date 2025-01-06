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Informații de legalitate
Pompe pentru sân şi îngrijire
Toate seriile
Philips Avent Pompă de sân electrică
Producție oprită
Asistență
SCF398/11
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (13)
Utilizarea produsului şi rezultatele (2)
Lapte (2)
Curăţare şi întreţinere (1)
Componente şi accesorii (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Sunt disponibile mai multe mărimi de pernă?
Pot utiliza pompa de sân electrică dublă ca pompă simplă?
Pot folosi pompa de sân Philips Avent cu orice produse Avent?
Cum ar trebui să încălzesc laptele matern?
Pungi de păstrare a laptelui matern
Recipient pentru depozitarea laptelui matern
Recipiente de depozitare a laptelui matern
Recipient de stocare hrană
AventTub de silicon
AventCapac de silicon
AventCapac pâlnie pompă de sân
AventPernă de masaj pentru pompa de sân
AventCorp de pompă pentru pompa de sân
AventAdaptor de alimentare
AventSupapă pentru pompa de sân
AventDiafragmă pompă de sân electrică
AventCapac pentru biberon
Protecţie de mamelon
Tampoane pentru sâni
Pompa mea are o problemă de încărcare, baterie sau alimentare
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