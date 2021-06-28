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180 ml şi 240 ml
20 buc
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Recipientele pentru depozitarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport sigure.
Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului.
Pentru frigider şi congelator organizate.
4.8
din 5
46
Recenzii
95%
recomandă acest produs
AnnaS2020
28/06/2021
România
Foarte utile
Se curata usor si in ele se poate depozita atat mancare cat si lapte (eu asa am facut). Eu le-am spalat si la masina de spalat vase, pe program scurt cu apa 40 grade si s-au curatat bine. Sunt niste borcanase utile, pe care le folosesc zilnic, le recomand
Avantaje
Se curata usor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
Davidutz90
27/06/2021
România
Recomand
Indicate pt mâncarea bebelușului și foarte sigure ,nu se varsă.
Avantaje
-
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
27/06/2021
România
Angajat Philips
Recenzie din Campania Philpis foarte bun
[Employee of philipsglobal] Un produs foarte bun și ușor de efectuat în deplasarea cu bebe recomand cu drag.
Avantaje
Se curata foarte usor
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.