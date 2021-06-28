ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
  • Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare

Philips AventRecipient de stocare hrană

SCF721/20

4.8
| (46) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare
Recipientele pentru stocarea alimentelor Philips Avent sunt versatile, uşor de utilizat şi concepute să crească odată cu bebeluşul tău. Acestea sunt ideale pentru păstrarea alimentelor atât acasă, cât şi în deplasare.
Vezi toate beneficiile
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân reîncărcabilă electrică

SCF396/31

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân electrică

SCF397/31

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân manuală

SCF430/20

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân electrică

SCF395/31

Cu capac etanş

Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în deplasare

  • 180 ml şi 240 ml

  • 20 buc

  • Linguriţă pentru diversificare

Pentru păstrare şi transport sigure

Pentru păstrare şi transport sigure

Recipientele pentru depozitarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport sigure.

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului.

Frigider şi congelator organizate

Frigider şi congelator organizate

Pentru frigider şi congelator organizate.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

46

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3

28/06/2021

România

România

Foarte utile

Se curata usor si in ele se poate depozita atat mancare cat si lapte (eu asa am facut). Eu le-am spalat si la masina de spalat vase, pe program scurt cu apa 40 grade si s-au curatat bine. Sunt niste borcanase utile, pe care le folosesc zilnic, le recomand

Avantaje

Se curata usor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

27/06/2021

România

România

Recomand

Indicate pt mâncarea bebelușului și foarte sigure ,nu se varsă.

Avantaje

-

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

27/06/2021

România

România

Angajat Philips

Recenzie din Campania Philpis foarte bun

[Employee of philipsglobal] Un produs foarte bun și ușor de efectuat în deplasarea cu bebe recomand cu drag.

Avantaje

Se curata foarte usor

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF721/20 Recipient de stocare hrană

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 