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Acest produs
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180 ml
5 buc.
Recipientele pentru depozitarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport sigure.
Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului.
Pentru frigider şi congelator organizate.
4.8
din 5
139
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Elise
28/06/2018
România
Foarte practice
Le folosesc la stocarea hranei in congelator. Ocupa foarte putin spațiu atunci când nu le folosesti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern
OanaN
26/05/2018
România
Etanse si practice
Am comandat produsul avand deja un set de recipiente identice de la pompa de san. Recipientele le voi folosi ulterior pentru depozitarea in congelator a hranei gata portionate a bebelusului, astfel incat utilizarea lor nu va fi limitata la lapte. Incerc sa nu folosesc pahare de unica folosinta si atunci, in lipsa lor, utilizez recipientele la cafea to go. Se inchid mai repede si mai etans decat generatiile anterioare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern
Moms7
25/11/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Könnyen kezelhető, praktikus
Könnyen használható termék anyatej hűtőben való tárolására.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.