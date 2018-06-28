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  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
  • Depozitarea în siguranţă a laptelui matern

Philips AventRecipient pentru depozitarea laptelui matern

SCF619/05

4.8
| (139) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Depozitarea în siguranţă a laptelui matern
Colectează, păstrează şi oferă laptele matern eficient cu noul recipient pentru depozitare. Sterilizează şi reutilizează recipientul pentru depozitare cu pompa sau tetinele Philips Avent - un singur sistem, multe opţiuni!
Vezi toate beneficiile
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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Cu capac etanş

Depozitarea în siguranţă a laptelui matern

  • 180 ml

  • 5 buc.

Pentru păstrare şi transport sigure

Pentru păstrare şi transport sigure

Recipientele pentru depozitarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport sigure.

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului.

Frigider şi congelator organizate

Frigider şi congelator organizate

Pentru frigider şi congelator organizate.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

139

Recenzii

96%

recomandă acest produs

2

28/06/2018

România

România

Foarte practice

Le folosesc la stocarea hranei in congelator. Ocupa foarte putin spațiu atunci când nu le folosesti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern

26/05/2018

România

România

Etanse si practice

Am comandat produsul avand deja un set de recipiente identice de la pompa de san. Recipientele le voi folosi ulterior pentru depozitarea in congelator a hranei gata portionate a bebelusului, astfel incat utilizarea lor nu va fi limitata la lapte. Incerc sa nu folosesc pahare de unica folosinta si atunci, in lipsa lor, utilizez recipientele la cafea to go. Se inchid mai repede si mai etans decat generatiile anterioare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Recipiente de depozitare a laptelui matern

25/11/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Könnyen kezelhető, praktikus

Könnyen használható termék anyatej hűtőben való tárolására.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Anyatejtároló poharak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF618/10 Anyatejtároló poharak

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 