Philips Avent

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  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
  • Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*

Philips AventProtecţie de mamelon

SCF153/03

4.8
| (264) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*
Protecţiile pentru mameloane sunt concepute să te ajute să alăptezi atunci când ai probleme cu mameloanele sau bebeluşul are dificultăţi de ataşare la sân. Extrem de subţiri şi în formă de fluture, protecţiile pentru mameloane permit contactul bebeluşului cu sânul şi ajută la menţinerea unei legături strânse în timpul alăptării.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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Acest produs

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Ataşare uşoară pentru bebeluş şi delicate cu pielea ta*

Te ajută să alăptezi confortabil mai mult timp*

  • Formă ce permite contactul cu pielea

  • Protejează mameloanele iritate

  • Mărime medie (21 mm)

  • 2 buc.

Concepute pentru a permite bebeluşului contactul cu pielea ta

Concepute pentru a permite bebeluşului contactul cu pielea ta

Forma de fluture ultrasubţire a protectoarelor noastre pentru mameloane este concepută pentru contactul piele pe piele cu bebeluşul. Datorită formei, nu doar nasul intră în contact cu sânul, ci şi bărbia, ceea ce permite bebeluşului să simtă mirosul mamei şi să îi atingă pielea. Nu trebuie decât să poziţionezi protectorul peste partea centrală a mamelonului pentru a te asigura că bebeluşul poate să cuprindă întreaga areola în gură. Poţi astfel să creezi o legătură cu bebeluşul, protejându-ţi în acelaşi timp mameloanele.

Concepute pentru a ajuta la rezolvarea problemelor de ataşare la sân

Concepute pentru a ajuta la rezolvarea problemelor de ataşare la sân

Am conceput protectoarele noastre pentru mameloane pentru a ajuta bebeluşii cu dificultăţi timpurii de ataşare la sân şi a permite mamelor să alăpteze mai mult timp*. Pentru mamele cu mameloane plate şi ombilicate şi bebeluşii care nu şi-au însuşit tehnica de supt sau care au anumite anomalii orale, protectorul de mamelon poate să permită ataşarea la sân, menţinând forma alungită a mamelonului în pauzele dintre alăptări.

Create pentru mameloane sensibile, iritate sau dureroase

Create pentru mameloane sensibile, iritate sau dureroase

Protectoarele pentru mameloane sunt concepute să asigure confort şi o alăptare delicată dacă ai mameloanele iritate, crăpate sau dureroase. Acestea pot ajuta la reducerea frecării şi întinderii mameloanelor în timpul alăptării la sân, astfel încât să poţi oferi bebeluşului cel mai bun lapte, într-un mod confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

264

Recenzii

98%

recomandă acest produs

30/06/2021

România

România

Un produs foarte bun!

Foarte utile! Sora mea le-a folosit și a fost foarte mulțumită. Recenzie din Campania Philips!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

29/06/2021

România

România

Recenzie din Campania Philips

Sunt super incantata de aceste mameloane. Cu ajutorul lor am reușit sa îmi alăptez fetita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

29/06/2021

România

România

Este excelent

Recomand pentru toate mămicile este de foarte bună calitate !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. pentru mameloane aplatizate sau ombilicate, iritate, sensibile, crăpate şi dureroase şi pentru unii bebeluşi cu dificultăţi de ataşare la sân

  2. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  3. Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.