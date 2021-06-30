Philips Avent

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Acest produs
Protecţie de mamelon
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Formă ce permite contactul cu pielea
Protejează mameloanele iritate
Mărime mică (15 mm)
2 buc.
Forma de fluture ultrasubţire a protectoarelor noastre pentru mameloane este concepută pentru contactul piele pe piele cu bebeluşul. Datorită formei, nu doar nasul intră în contact cu sânul, ci şi bărbia, ceea ce permite bebeluşului să simtă mirosul mamei şi să îi atingă pielea. Nu trebuie decât să poziţionezi protectorul peste partea centrală a mamelonului pentru a te asigura că bebeluşul poate să cuprindă întreaga areola în gură. Poţi astfel să creezi o legătură cu bebeluşul, protejându-ţi în acelaşi timp mameloanele.
Am conceput protectoarele noastre pentru mameloane pentru a ajuta bebeluşii cu dificultăţi timpurii de ataşare la sân şi a permite mamelor să alăpteze mai mult timp*. Pentru mamele cu mameloane plate şi ombilicate şi bebeluşii care nu şi-au însuşit tehnica de supt sau care au anumite anomalii orale, protectorul de mamelon poate să permită ataşarea la sân, menţinând forma alungită a mamelonului în pauzele dintre alăptări.
Protectoarele pentru mameloane sunt concepute să asigure confort şi o alăptare delicată dacă ai mameloanele iritate, crăpate sau dureroase. Acestea pot ajuta la reducerea frecării şi întinderii mameloanelor în timpul alăptării la sân, astfel încât să poţi oferi bebeluşului cel mai bun lapte, într-un mod confortabil.
4.8
din 5
264
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Ali50
30/06/2021
România
Un produs foarte bun!
Foarte utile! Sora mea le-a folosit și a fost foarte mulțumită. Recenzie din Campania Philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Marilena90
29/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
Sunt super incantata de aceste mameloane. Cu ajutorul lor am reușit sa îmi alăptez fetita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Serif
29/06/2021
România
Este excelent
Recomand pentru toate mămicile este de foarte bună calitate !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF153/01 Protecţie de mamelon
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
pentru mameloane aplatizate sau ombilicate, iritate, sensibile, crăpate şi dureroase şi pentru unii bebeluşi cu dificultăţi de ataşare la sân
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.