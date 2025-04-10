-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Shaver series 9000 S9985/50 Wet & Dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
S9985/50
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Manual de utilizare
Data Act Document
Toate (3)
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
ShaverPieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
ShaversSuport de încărcare
ShaversAccesoriu de curăţare
Shaver Husă
ShaversCapac de protecţie
Suport pentru capul de bărbierit
Shaver series 9000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
Shaver series 9000Suport
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă