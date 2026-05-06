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4.8
din 5
83
Recenzii
94%
recomandă acest produs
piotras 75
06/05/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Polecam
Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Jacekw25
10/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Seria 9 czyli stara Seria 3
Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Verim
08/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Golenie kilkudniowego zarostu - super
W porównaniu z innymi modelami, ma bardzo dobrą funkcję golenia dłuższego zarostu bez konieczności korzystania najpierw z trymera aby skrócić włos. Coś czego brakowało po trzy - czterodniowym nie ogoleniu. Gładkie golenie od razu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ