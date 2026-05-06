Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.