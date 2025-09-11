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Aparate de bărbierit
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Shaver series 7000 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Producție oprită
Asistență
S7940/16
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Data Act Document
Manual de utilizare
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 7000?
Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Suport pentru capul de bărbierit
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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