S7886/35
Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
Aparatul Philips Seria 7000 alunecă delicat pe pielea ta, tăind în acelaşi timp eficient fiecare fir de păr - chiar şi pentru o barbă crescută timp de 3 zile. Echipat cu tehnologie SkinIQ avansată, aparatul de ras detectează, se adaptează şi se ghidează pentru mişcarea corectă, pentru o mai bună protecţie a pielii.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Între capetele aparatului de ras şi pielea ta se află un strat protector. Fabricat cu până la 250.000 de granule micro-tech pe centimetru pătrat, îmbunătăţeşte alunecarea pe piele cu până la 30%***, pentru a reduce la minimum iritaţia.
Cu până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele SteelPrecision bărbieresc cu 17% mai precis, tăind mai multe fire de păr la o trecere. Cele 45 de lame de înaltă performanţă cu autoascuţire sunt produse în Europa.
Perfecţionează-ţi bărbieritul prin asocierea aparatului de bărbierit cu aplicaţia Philips GroomTribe. Urmăreşte progresul înregistrat de pielea ta la fiecare bărbierit, personalizează-ţi bărbieritul şi stăpâneşte tehnica, pentru un bărbierit care este pe cât de precis, pe atât de blând cu pielea.
Capetele complet flexibile se rotesc la 360° pentru a-ţi urmări conturul facial. Experimentează contactul optim cu pielea, pentru un bărbierit minuţios şi confortabil.
Noua formă a capetelor de bărbierit este proiectată pentru precizie. Suprafaţa este îmbunătăţită cu canale de ghidare a părului, concepute pentru a muta firele de păr într-o poziţie de tăiere eficientă.
Curăţă aparatul de bărbierit cu uşurinţă. Printr-o simplă atingere a unui buton, deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.
Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile proprii. Cu funcţia umed şi uscat, poţi alege un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau cu spumă chiar şi la duş.
Desăvârşeşte-ţi stilul utilizând lama de tuns pop-up de precizie a aparatului de bărbierit. Integrată în corpul aparatului de bărbierit, aceasta reprezintă modul perfect pentru a-ţi îngriji mustaţa şi pentru a-ţi tunde perciunii.
La Philips, sustenabilitatea este importantă în toate fazele creației de produse. Urmărim constant să reducem risipa şi să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piaţă. În cazul în care ai nevoie de un adaptor, unul adecvat regiunii tale poate fi solicitat pe www.philips.com/support
Unitatea noastră de producţie pentru lame utilizează 100% electricitate regenerabilă, iar ambalajele noastre sunt fabricate din materiale reciclabile. Toate aparatele de bărbierit sunt livrate cu paşaport Eco.
Bărbiereşte-te fără cablu de alimentare timp de până la 60 de minute la o încărcare completă a bateriei.
Aparatele noastre de bărbierit sunt proiectate pentru excelenţă şi oferă o garanţie extinsă de până la 5 ani dacă îţi înregistrezi produsul. Astfel, te poţi bucura de fiabilitate şi performanţă superioare, bărbierit după bărbierit.
Tehnologia cu detectarea mişcării urmăreşte modul în care te bărbiereşti şi te îndrumă pentru a beneficia de o tehnică mai eficientă. După numai trei bărbieriri, majoritatea bărbaţilor au dobândit o tehnică mai bună de bărbierit, pentru mai puţine treceri***.
Adaptează dinamic puterea de bărbierire de îndată ce aparatul atinge faţa sau capul. Detectează densitatea părului de 250 de ori pe secundă. Se adaptează la barba ta pentru un bărbierit fără efort.
Încarcă aparatul de bărbierit complet în doar 1 oră cu bateria litiu-ion puternică şi eficientă energetic. Eşti în grabă? Conectează aparatul de bărbierit timp de 5 minute şi beneficiezi de putere suficientă pentru 1 bărbierit complet.
