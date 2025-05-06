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Aparate de bărbierit
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Shaver series 5000 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Producție oprită
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S5630/12
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Suport pentru capul de bărbierit
Accesoriu reglabil de aranjat barba RQ111
Shaver series 5000& 6000 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Shaver series 5000Capac de protecţie
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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