ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Shaver series 5000 S5589/30 Wet & Dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 5000 S5589/30 Wet & Dry electric shaver

S5589/30

Shaver series 5000 S5589/30 Wet & Dry electric shaver

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 641.4 kB
  • 17 December 2024

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 45.4 kB
  • 7 July 2025

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare