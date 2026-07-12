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Producție oprită
4.6
din 5
1337
Recenzii
92%
recomandă acest produs
12/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recommend
Best things in my life are Philips products. I use a variety of products, shavers, coffee machines, tv, 3D glasses, cooking equipment etc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat
Date of Use 2026-07-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat
Date of Use 2026-07-09
ajifoto
18/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
foarte bun
Taie barba foarte bine, nu prinde, se curata usor, bateria tine aprox 10 utilizari
Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Date of Use 2026-06-01
Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Date of Use 2026-06-01
Szeku
04/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun.
Funcțional este un produs foarte bun, foarte silențios si taie foarte bine. Am folosit 4 ani tot aceasta serie fără sa schimb capul si a mers pana acum, dar nu mai taie cum trebuie. Mi se pare ca materialul folosit la modelul nou nu mai este așa de bun ca la modelul vechi. Modelul vechi are un design de lux din materiale foarte bune si are o prindere mai buna.
Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Date of Use 2026-06-02
Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Date of Use 2026-06-02