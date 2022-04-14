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Shaver series 5000 S5585/35 Wet & Dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
S5585/35
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Manual de utilizare
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Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
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