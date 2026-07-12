ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Producție oprită

Shaver series 5000 S5585/35 Wet & Dry electric shaver

S5585/35

4.6
| (1337) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Vezi toate beneficiile

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

1337

Recenzii

92%

recomandă acest produs

12/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recommend

Best things in my life are Philips products. I use a variety of products, shavers, coffee machines, tv, 3D glasses, cooking equipment etc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

18/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

foarte bun

Taie barba foarte bine, nu prinde, se curata usor, bateria tine aprox 10 utilizari

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

04/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun.

Funcțional este un produs foarte bun, foarte silențios si taie foarte bine. Am folosit 4 ani tot aceasta serie fără sa schimb capul si a mers pana acum, dar nu mai taie cum trebuie. Mi se pare ca materialul folosit la modelul nou nu mai este așa de bun ca la modelul vechi. Modelul vechi are un design de lux din materiale foarte bune si are o prindere mai buna.

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips