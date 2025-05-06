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Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

S5210/06

Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 7.2 MB
  • 6 May 2025

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • ZIP fişier, 2.5 MB
  • 19 April 2022

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