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Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
S5210/06
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă