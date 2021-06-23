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Producție oprită

Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

S5210/06

4.5
| (649) Recenzii | 89% recomandă acest produs
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4.5

din 5

649

Recenzii

89%

recomandă acest produs

23/06/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte fiabil

Uscat sau umed functioneaze foarte bine! Recomand cu incredere!

Dezavantaje

Am pierdut cablul de alimentare!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

18/04/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs fără cusur!

Recomand cu încredere! Un produs de generație nouă, asigura un bărbierit rapid și nu irită tenul. Soțul meu este super încântat!

Avantaje

Tot

Dezavantaje

Acumulatorul are autonomie relativ scăzută

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

17/01/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Eram sceptic in privinta folosirii unui astfel de aparat, dar dupa folosirea acestui Philips Shaver seria 5000 pot spune doar wow ! Am testat aparatul si pe uscat si cu spuma si binenteles si sub dus, pot spune ca se achita cu brio de misiunea avuta . Fac precizarea ca ma barbieresc zilnic si da sunt mai incantat decat un aparat clasic cu 3, 4 sau 5 lame .Deci DA se merita achizitia acestui produs .

Avantaje

Rapid, taie cele mai mici fire de par, fara iritatii .

Dezavantaje

Poate ar fi fost necesara o husa sau geanta de transport

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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