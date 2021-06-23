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Producție oprită
4.5
din 5
649
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Paprika66
23/06/2021
România
Cumpărător verificat
Un produs foarte fiabil
Uscat sau umed functioneaze foarte bine! Recomand cu incredere!
Dezavantaje
Am pierdut cablul de alimentare!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Coco 24
18/04/2021
România
Cumpărător verificat
Un produs fără cusur!
Recomand cu încredere! Un produs de generație nouă, asigura un bărbierit rapid și nu irită tenul. Soțul meu este super încântat!
Avantaje
Tot
Dezavantaje
Acumulatorul are autonomie relativ scăzută
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Adytzu
17/01/2021
România
Cumpărător verificat
Excelent
Eram sceptic in privinta folosirii unui astfel de aparat, dar dupa folosirea acestui Philips Shaver seria 5000 pot spune doar wow ! Am testat aparatul si pe uscat si cu spuma si binenteles si sub dus, pot spune ca se achita cu brio de misiunea avuta . Fac precizarea ca ma barbieresc zilnic si da sunt mai incantat decat un aparat clasic cu 3, 4 sau 5 lame .Deci DA se merita achizitia acestui produs .
Avantaje
Rapid, taie cele mai mici fire de par, fara iritatii .
Dezavantaje
Poate ar fi fost necesara o husa sau geanta de transport
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat