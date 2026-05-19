Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Capete 5D pivotante şi flexibile
Lame PowerCut
60 min. de bărbierit, 1 h încărcare
Husă de călătorie
Aparatul de bărbierit Philip 3000 dispune de o mişcare pivotantă în 5 direcţii, care urmează fiecare unghi şi contur al feţei şi gâtului. Acest aparat de bărbierit taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un aspect îngrijit şi uniform.
Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare dată.
Un aparat de bărbierit umed şi uscat care se adaptează la preferinţele tale. Obţine un bărbierit uscat convenabil sau foloseşte-l cu spuma sau gelul de ras preferat pentru un bărbierit umed reconfortant.
4.7
din 5
429
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Zbor
19/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Soso Deva
10/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este bun.
Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Philcris
09/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs ok
Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat