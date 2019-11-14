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  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

S3110/06

4.5
| (335) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Bărbierit uşor şi convenabil
Aparatul de bărbierit seria 3000 oferă un bărbierit uşor şi convenabil, mai confortabil, pentru un preţ accesibil. Capetele Flex în 4 direcţii în combinaţie cu sistemul de lame ComfortCut garantează un rezultat fin.
Vezi toate beneficiile

Eficient şi confortabil

Bărbierit uşor şi convenabil

  • Sistem de lame ComfortCut

  • Capete Flex în 4 direcţii

Marginile rotunjite se deplasează lin pe piele pentru un bărbierit sigur

Marginile rotunjite se deplasează lin pe piele pentru un bărbierit sigur

Obţine un bărbierit uscat confortabil. Sistemul nostru ComfortCut cu capete rotunjite alunecă uşor de-a lungul pielii, în timp ce o protejează de ciupituri şi tăieturi.

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare independente se mulează în funcţie de fiecare contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil, chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.

Putere maximă constantă, an după an

Putere maximă constantă, an după an

Bărbiereşte-te mai mult timp cu fiecare încărcare. Aparatul tău de bărbierit va fi la fel de puternic pentru mulţi ani, mulţumită bateriei noastre puternice şi eficiente, pe bază de ioni de litiu.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

335

Recenzii

96%

recomandă acest produs

14/11/2019

România

România

Multumit

Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

25/09/2019

România

România

Un produs de calitate

Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

21/05/2019

România

România

Inca o alegere inspirata

Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

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