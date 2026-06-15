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Producție oprită
Lame PowerCut
Capete pivotante în 4 direcții
Lavabil, pentru curățare ușoară
Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare dată.
Aparatul de bărbierit a fost conceput pentru a menţine un contact uniform cu pielea, fără ciupituri. Capetele 4D flexibile se curbează şi se deplasează în 4 direcţii pentru un bărbierit precis de fiecare dată.
Curăţă-ţi aparatul de bărbierit electric la o atingere de buton. Deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.
4.6
din 5
618
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mam 53
15/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Alegere inspirată
Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !
Avantaje
Simplu ,compact ,eficient
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Fan3
19/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
FN
Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Luna23
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat