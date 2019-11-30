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  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil
  • Bărbierit uşor şi convenabil

Producție oprită

Shaver series 1000Aparat de bărbierit electric uscat

S1100/04

4.6
| (113) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Bărbierit uşor şi convenabil
Aparatul de bărbierit seria 1000 oferă un bărbierit uşor şi convenabil pentru un preţ accesibil. Capetele Flex în 4 direcţii în combinaţie cu sistemul de lame CloseCut garantează un rezultat fin.
Vezi toate beneficiile

Cel mai precis aparat de bărbierit pe gât din clasa sa*

Bărbierit uşor şi convenabil

  • Sistem de lame CloseCut

  • Capete Flex în 4 direcţii

Lame durabile, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit fără efort

Lame durabile, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit fără efort

Bărbiereşte-te fără efort. Lamele noastre durabile CloseCut se ascut singure pe măsură ce sunt utilizate, iar şi iar.

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Capetele se flexează în 4 direcţii, pentru a bărbieri uşor fiecare linie a feţei

Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare independente se mulează în funcţie de fiecare contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil, chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.

Deschide apăsând butonul, apoi utilizează peria pentru a curăţa

Deschide apăsând butonul, apoi utilizează peria pentru a curăţa

Doar deschide capul şi foloseşte peria de curăţare furnizată, pentru a îndepărta orice fire de păr rămase.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

113

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

30/11/2019

România

România

Super produs

Am avut model mai vechi asemanator ,am folosit 8 ani acel produs fara probleme.variantele barbierit uscat sunt mult peste cele umed uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat

10/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici foarte bune

Recomand acest produs pentru ca este foarte usor de utilizat, bateria tine pentru multe barbieriri, nu irita pielea si se curata foarte usor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1310/04 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1310/04 Aparat de bărbierit electric uscat

08/05/2019

România

România

Este un produs foarte bun !

Este al treilea aparat de barbierit electric Philips pe care il folosesc. Este o diferenta mare intre acesta si cel pe care l.am folosit pana acuma. Barbiereste rapid, usor, frumos si nici nu simt si daca am barba de 1-2 zile. Sunt foarte multumit. Sper ca o sa pot comanda peaste un an 3 cutite ! Multumesc !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat

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Referințe

  1. Comparativ cu alte aparate de bărbierit de nivel de bază cu folie şi rotative