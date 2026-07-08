ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Producție oprită

Multigroom series 7000 MG7770/15 18-in-1, Face, Hair and Body

MG7770/15

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Vezi toate beneficiile

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips