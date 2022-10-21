Căutare termeni

    Pieptene pentru Multigroom

      All-in-One_Trimmer& Multigroom Pieptene 16 mm

      CP0880

      Pieptene pentru Multigroom

      Acest pieptene este pentru aparatul tău Multigroom şi te ajută să îţi tai şi să îţi aranjezi părul aşa cum îţi place. Precizie garantată pentru aspectul dorit.

      All-in-One_Trimmer& Multigroom Pieptene 16 mm

      Pieptene pentru Multigroom

      • Negru
      • Măsurătoare: 16 mm

      Reînnoieşte-ţi cu uşurinţă produsul cu piese originale Philips

      Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

      Specificaţii tehnice

      • Piese înlocuibile

        Se potriveşte cu produsele de tip:
        • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
        • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
        • MG7920
