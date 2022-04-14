ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

HP8297/00 Straightener

Producție oprită

Asistență

HP8297/00 Straightener

HP8297/00

HP8297/00 Straightener

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 1 MB
  • 14 April 2022

Întrebări frecvente

Depanare