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  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
  • Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere

Producție oprită

Philips Saeco InteliaEspresor super-automat

HD8752/89

4.1

| (50) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere

Doar espresorul super-automat Saeco Intelia Class îţi oferă experienţa unui espresso perfect: uşor de utilizat, uşor de curăţat şi protejat de oţel inoxidabil premium, de lungă durată.

Vezi toate beneficiile

Cu cel mai nou sistem automat de spumare a laptelui de la Saeco

Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere

  • Prepară 7 varietăţi de cafea

  • Sistem automat de spumare a laptelui

  • Oţel inoxidabil

  • Râşniţă reglabilă în 5 trepte

Extra robust, extra accesorizat

Extra robust, extra accesorizat

Filtru BRITA INTENZA+: un filtru de apă exclusiv în 4 etape, special dezvoltat pentru Saeco de BRITA; acesta asigură întotdeauna disponibilitatea unei ape pure pentru preparare. Pudră de curăţare a circuitului de lapte: păstrează curat circuitul de lapte pentru a avea cea mai bună spumare. Detartrant: cu o formulă specifică blândă, acesta detartrează eficient şi este, de asemenea, sigur pentru componentele aparatului.

Curăţare uşoară graţie componentelor lavabile în maşină

Curăţare uşoară graţie componentelor lavabile în maşină

Pentru confortul tău, poţi pune tava de scurgere şi sistemul de spumare a laptelui sau carafa pentru lapte Saeco în maşina de spălat vase. Aceasta va economisi timp şi va asigura o curăţare economică.

Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare şi detartrare

Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare şi detartrare

Saeco a conceput acest espresor pentru a-şi curăţa automat circuitul de cafea cu apă la pornirea sau oprirea aparatului, oferindu-ţi un gust minunat şi proaspăt la fiecare ceaşcă de cafea. Detartrarea regulată prelungeşte durata de viaţă a espresorului. Acesta nu numai că va afişa un mesaj atunci când este necesară detartrarea, dar procesul automat de detartrare îţi va porni aparatul şi te va ghida prin mesaje clare afişate pe ecran atunci când trebuie să intervii. Detartrarea nu a fost niciodată mai uşoară!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.1

din 5

50

Recenzii

88%

recomandă acest produs

28/02/2018

România

România

Super

La momentul achizitionarii era top de gama pe piata.Cu intretinere regulata si curatare corespunzatoare,functioneaza la fel ca la prepararea primei cafele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Espresor super-automat Intelia HD8752/89

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Espresor super-automat Intelia HD8752/89

17/12/2017

România

România

Este un aparat foarte bun

Potrivit exigentelor din familia care face diferența de calitateoferita de aparat împreuna cu cafeaua potrivită . Ușor de utilizat și facil la curățare .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat

29/07/2016

România

România

Cred ca este un produs bun

As dori sa am mai multe produse,sunt de buna calitate

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat

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