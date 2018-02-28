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Producție oprită
Espresso şi spumă de lapte printr-o singură atingere
Doar espresorul super-automat Saeco Intelia Class îţi oferă experienţa unui espresso perfect: uşor de utilizat, uşor de curăţat şi protejat de oţel inoxidabil premium, de lungă durată.
Prepară 7 varietăţi de cafea
Sistem automat de spumare a laptelui
Oţel inoxidabil
Râşniţă reglabilă în 5 trepte
Filtru BRITA INTENZA+: un filtru de apă exclusiv în 4 etape, special dezvoltat pentru Saeco de BRITA; acesta asigură întotdeauna disponibilitatea unei ape pure pentru preparare. Pudră de curăţare a circuitului de lapte: păstrează curat circuitul de lapte pentru a avea cea mai bună spumare. Detartrant: cu o formulă specifică blândă, acesta detartrează eficient şi este, de asemenea, sigur pentru componentele aparatului.
Pentru confortul tău, poţi pune tava de scurgere şi sistemul de spumare a laptelui sau carafa pentru lapte Saeco în maşina de spălat vase. Aceasta va economisi timp şi va asigura o curăţare economică.
Saeco a conceput acest espresor pentru a-şi curăţa automat circuitul de cafea cu apă la pornirea sau oprirea aparatului, oferindu-ţi un gust minunat şi proaspăt la fiecare ceaşcă de cafea. Detartrarea regulată prelungeşte durata de viaţă a espresorului. Acesta nu numai că va afişa un mesaj atunci când este necesară detartrarea, dar procesul automat de detartrare îţi va porni aparatul şi te va ghida prin mesaje clare afişate pe ecran atunci când trebuie să intervii. Detartrarea nu a fost niciodată mai uşoară!
4.1
din 5
50
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Felix73
28/02/2018
România
Super
La momentul achizitionarii era top de gama pe piata.Cu intretinere regulata si curatare corespunzatoare,functioneaza la fel ca la prepararea primei cafele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Espresor super-automat Intelia HD8752/89
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Espresor super-automat Intelia HD8752/89
Mady27
17/12/2017
România
Este un aparat foarte bun
Potrivit exigentelor din familia care face diferența de calitateoferita de aparat împreuna cu cafeaua potrivită . Ușor de utilizat și facil la curățare .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat
juls
29/07/2016
România
Cred ca este un produs bun
As dori sa am mai multe produse,sunt de buna calitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Intelia HD8752/49 Espressor automat