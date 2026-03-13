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Prăjitor de pâine

Producție oprită

Asistență

Prăjitor de pâine

HD2628/00

Prăjitor de pâine

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Toaster HD2628/00 - English (US)

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Toaster

  • PDF fişier, 986.5 kB
  • 13 March 2026

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