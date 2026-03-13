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Prăjitor de pâine
Producție oprită
Asistență
HD2628/00
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EU Declaration of conformity Philips Toaster HD2628/00 - English (US)
Important Information Manual Philips Toaster
Toate (1)
Ce setări de rumenire ar trebui să folosesc cu prăjitorul meu de pâine Philips?
Din prăjitorul de pâine Philips iese fum
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