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Producție oprită
2 fante din metal
2 funcţii
Metal lustruit, roşu de Burgundia
Fantă lată
Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri detaşabile.
Reglează după preferinţă nivelul căldurii şi obţine pâinea prăjită dorită.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер