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Daily Collection Prăjitor de pâine
Producție oprită
Asistență
HD2517/90
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User Manual Philips Daily Collection Toaster
Toate (2)
Pot încălzi chifle sau cornuri folosind prăjitorul de pâine Philips?
Ce setări de rumenire ar trebui să folosesc cu prăjitorul meu de pâine Philips?
ANSAMBLU TAVĂ DE FIRIMITURI NEGRU
Prăjitor de pâine Daily CollectionCapac negru
Din prăjitorul de pâine Philips iese fum