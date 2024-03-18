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Daily Collection Aparat pentru sandvişuri
Producție oprită
Asistență
HD2393/01
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2393/01 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker - English (US)
Aparat pentru sendvişuriMâner cu dispozitiv de blocare
Iese fum din aparatul meu Philips de preparat sandvişuri sau panini