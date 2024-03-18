ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Daily Collection Aparat pentru sandvişuri

Producție oprită

Asistență

Daily CollectionAparat pentru sandvişuri

HD2393/01

Daily Collection Aparat pentru sandvişuri

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2393/01 - English (US)

  • PDF fişier, 945.8 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker - English (US)

  • PDF fişier, 789 kB
  • 10 March 2024

Piese de schimb şi accesorii

Depanare