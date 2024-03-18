-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Classic Fier de călcat uscat
Producție oprită
Asistență
HD1172
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
EU Declaration of conformity Philips Classic Dry iron HD1172 - English (US)
User Manual Philips Classic Dry iron HD1172 - English (US)
Toate (1)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?