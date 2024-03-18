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Classic Fier de călcat uscat

Producție oprită

Asistență

ClassicFier de călcat uscat

HD1172

Classic Fier de călcat uscat

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Classic Dry iron HD1172 - English (US)

  • PDF fişier, 24.4 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Classic Dry iron HD1172 - English (US)

  • PDF fişier, 2.3 MB
  • 4 May 2024

Întrebări frecvente