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Informații de legalitate
Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hair clipper
Producție oprită
Asistență
HC9420/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Hairclipper 7000/9000Pieptene reglabil pentru păr 1-7 mm
Hair clipper series 7000& 9000Pieptene reglabil pentru păr 7-24 mm
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Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
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