-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Călcare
Toate seriile
FastCare Staţie de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC7710/20
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Quick start guide Philips FastCare Steam generator iron GC7710/20 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7710/20 - English (US)
Toate (4)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez staţia de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa staţiei de călcat cu abur Philips
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
Masa mea de călcat este umedă şi văd apă pe podea
Jetul de abur din staţia mea de călcat cu abur Philips nu funcţionează
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu netezeşte bine în modul vertical
Staţia mea de călcat cu abur Philips nu se mai încălzeşte
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm