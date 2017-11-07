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Producție oprită
GC7710/20
Presiune pompă max. 5,5 bari
Jet de abur de 250 g
Blocare de siguranţă la transport
Rezervor de apă detaşabil de 2,2 l
Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere uşoară, jetul puternic de abur şi talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semnificativ timpul de călcat, în timp ce funcţia de blocare pentru transport şi funcţia Smart CalcClean asigură confort în timpul călcatului.
Staţia de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poţi bloca fierul de călcat pe bază, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poţi transporta cu uşurinţă staţia de călcat cu abur.
Staţia ta de călcat cu abur este concepută pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul călcatului, atunci când nu mai este apă în rezervor, poţi reumple rezervorul cu uşurinţă fără să aştepţi sau să opreşti aparatul.
Premii
4.0
din 5
7
Recenzii
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Parní generátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Parní generátor
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Avantaje
Za svaku preporuku.
Dezavantaje
/
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vicky1234
12/02/2020
България
Cumpărător verificat
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор