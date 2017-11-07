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Producție oprită

FastCareStaţie de călcat cu abur

GC7710/20

4
| (7) Recenzii

1 premiu

Călcare rapidă şi comodă
Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere uşoară, jetul puternic de abur şi talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semnificativ timpul de călcat, în timp ce funcţia de blocare pentru transport şi funcţia Smart CalcClean asigură confort în timpul călcatului.
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Cu rezervor de apă detaşabil

Călcare rapidă şi comodă

  • Presiune pompă max. 5,5 bari

  • Jet de abur de 250 g

  • Blocare de siguranţă la transport

  • Rezervor de apă detaşabil de 2,2 l

Rezervor de apă detaşabil XL de 2,2 l, ideal pentru familii

Rezervor de apă detaşabil XL de 2,2 l, ideal pentru familii

Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere uşoară, jetul puternic de abur şi talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semnificativ timpul de călcat, în timp ce funcţia de blocare pentru transport şi funcţia Smart CalcClean asigură confort în timpul călcatului.

Blocare la transport pentru transport uşor şi sigur

Blocare la transport pentru transport uşor şi sigur

Staţia de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poţi bloca fierul de călcat pe bază, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poţi transporta cu uşurinţă staţia de călcat cu abur.

Reumple cu apă de la robinet oricând

Reumple cu apă de la robinet oricând

Staţia ta de călcat cu abur este concepută pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul călcatului, atunci când nu mai este apă în rezervor, poţi reumple rezervorul cu uşurinţă fără să aştepţi sau să opreşti aparatul.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.0

din 5

7

Recenzii

2

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Parní generátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Parní generátor

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Avantaje

Za svaku preporuku.

Dezavantaje

/

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

12/02/2020

България

България

Cumpărător verificat

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

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