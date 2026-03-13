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SpeedCare Staţie de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC6631/30
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Consumer Care Book Philips SpeedCare Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips SpeedCare Steam generator iron GC6631 - English (US)
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele