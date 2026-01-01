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Producție oprită
GC6631/30
Presiune max. pompă de 4,5 bari
Jet de abur 170 g
Blocare de siguranţă la transport
Rezervor de apă fix de 1,2 l
Aburul este gata de utilizare în 2 min şi rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul călcării.
Staţia de călcat cu abur SpeedCare are un rezervor de apă de 1,2 l pentru a-ţi permite să calci peste 1 oră şi pentru a te ajuta să reduci frecvenţa de realimentare când calci mai mult. Tehnologia îţi permite şi să reumpli rezervorul de apă în timpul călcării fără a fi necesară răcirea aparatului timp de 2 ore înainte de realimentare.
Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuţit, un canal pentru nasturi şi un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îţi permite accesul chiar şi în cele mai dificile porţiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.
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