Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**

Staţia de călcat cu abur SpeedCare de la Philips furnizează mai mult abur decât un fier de călcat cu abur, ajutându-te să calci mai rapid. Utilizând staţia de călcat cu abur SpeedCare de la Philips, timpul de călcare este redus şi astfel poţi să te bucuri de mai mult timp liber.