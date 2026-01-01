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Informații de legalitate

  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
  • Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**

Producție oprită

SpeedCareStaţie de călcat cu abur

GC6631/30

1 premiu

Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**
Staţia de călcat cu abur SpeedCare de la Philips furnizează mai mult abur decât un fier de călcat cu abur, ajutându-te să calci mai rapid. Utilizând staţia de călcat cu abur SpeedCare de la Philips, timpul de călcare este redus şi astfel poţi să te bucuri de mai mult timp liber.
Vezi toate beneficiile

Călcare mai rapidă cu de 2 ori mai mult abur**

  • Presiune max. pompă de 4,5 bari

  • Jet de abur 170 g

  • Blocare de siguranţă la transport

  • Rezervor de apă fix de 1,2 l

Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată

Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată

Aburul este gata de utilizare în 2 min şi rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul călcării.

Rezervor de apă de 1,2 l şi umplere în orice moment în timpul călcării

Rezervor de apă de 1,2 l şi umplere în orice moment în timpul călcării

Staţia de călcat cu abur SpeedCare are un rezervor de apă de 1,2 l pentru a-ţi permite să calci peste 1 oră şi pentru a te ajuta să reduci frecvenţa de realimentare când calci mai mult. Tehnologia îţi permite şi să reumpli rezervorul de apă în timpul călcării fără a fi necesară răcirea aparatului timp de 2 ore înainte de realimentare.

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuţit, un canal pentru nasturi şi un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îţi permite accesul chiar şi în cele mai dificile porţiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Referințe

  1. Comparat cu fierul de călcat cu abur Philips EasySpeed